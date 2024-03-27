Закрытие станции метро «Удельная» на капремонт перенесли на 1 июня 2024 года

В ходе работ отремонтируют наклонный ход, помещения эскалаторного, кассового и машинного залов, а также служебные помещения Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел выездное совещание на станции метро «Удельная», которая будет закрыта на капитальный ремонт с 1 июня 2024 года.
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