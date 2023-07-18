Военное обозрение

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Российские войска освободили село Новосёловское и перерезали для противника дорогу Купянск-Кременная

Российские войска освободили село Новосёловское и перерезали для противника дорогу Купянск-Кременная

Российская армия продолжает наступление в направлении Купянска Харьковской области. Напомним, что в прошлом году этот город, перешедший под контроль ВС РФ в начале СВО, российскими войсками был оставлен в сентябре.

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