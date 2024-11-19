Уральские металлурги представят свою продукцию аграриям

ММК представит линейку высокопрочных и износостойких сталей на «ЮГАГРО-2024». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принимает участие в 31-й Международной выставке «ЮГАГРО-2024», которая будет проходить 19 – 22 ноября в Краснодаре.