День 3 апреля в истории России знаменателен за счёт событий, повлиявших на развитие страны и жизни людей Юлия СкворцоваВ истории Российского государства третий день апреля оказался богат на события, которые отмечают и в 2023 году.
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