В Сочи готовятся к смерчу

Высота волн в море может достигать 3 метров В ближайшие дни в Сочи готовятся к смерчам. Местных жителей и отдыхающих об этом предупредили в Telegram-канале главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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