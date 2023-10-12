У кадетов книги в моде

В библиотеку Петрозаводского президентского кадетского училища передано несколько интересных книг, подписанными авторами «Не успели еще книги получить в библиотеке и поставить на них штамп, как кадеты расхватали их для чтения.
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