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Китцбюэль (ATP). Этчеверри, Ганфманн, Качин, Офнер начнут со 2-го круга

Томас Этчеверри (1), Янник Ганфманн (2), Педро Качин (3) и Себастьян Офнер (4) начнут со второго круга.

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