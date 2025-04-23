«Решил сменить меня на «чистую женщину»»: мусульманин обидел беременную россиянку, она пожаловалась на него имаму

БлокнотРУ Россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее партнера-мусульманина. Россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее партнера-мусульманина, - следует из сообщения телеграм-канала председателя Совета улемов Духовного управления мусульман Шамиля Аляутдинова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии