Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    Выразим озабоченность, проведем красную линию.Удар Taurus по Кр...
  • Михаил Пантюхин
    Опять нацистской мразь поднимает голову??? Готовтесь бербоки, шольцы, мерцы и другие потомки сс, все сгинете к своему...Первые "позорные"...
  • Александр Денисов
    А как наказание за совершение преступлений инородцами такое наказание как забитие камнями почему бы не применить?В Москве задержан...

«Решил сменить меня на «чистую женщину»»: мусульманин обидел беременную россиянку, она пожаловалась на него имаму

«Решил сменить меня на «чистую женщину»»: мусульманин обидел беременную россиянку, она пожаловалась на него имаму

БлокнотРУ Россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее партнера-мусульманина. Россиянка обратилась к имаму из-за обманувшего ее партнера-мусульманина, - следует из сообщения телеграм-канала председателя Совета улемов Духовного управления мусульман Шамиля Аляутдинова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Мамонов
вот кого точно не жалко так эту чернильную вырусь . поделом ей. а другим чернильницам наука. хотя эти дуры ничему не учатся не на чужих ошибках не на своих.
Ответить
19 час.
ВБ
Василий Блохин
Одно слово,шалава!
Ответить
19 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Так чернильнице и надо, поделом!!!!!
Ответить
17 час.
наверх