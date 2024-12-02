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Китай

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Глава МИД КНР встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана

Чэнду, 30 ноября /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И в субботу в Чэнду /административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай/ провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

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