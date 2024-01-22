«Ему все интересно исследовать!» — Билан показал своего малыша, впервые принеся его в дом

Несколько дней назад на просторах российского интернета людей умилила новость о том, что популярный исполнитель Дима Билан отправился в Донецк с гуманитарной помощью и подарками, где повстречал местного черного кота Шахтера, которого впоследствии усыновил.
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