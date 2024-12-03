США анонсировали новые санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести новые санкции против России. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводятся в сообщении Белого дома.
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