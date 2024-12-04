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Депутат Госдумы Шеремет: Запад ведет подковерную игру с вводом войск на Украину

Депутат Госдумы Шеремет: Запад ведет подковерную игру с вводом войск на Украину

Член комитета верхней палаты парламента РФ по безопасности Михаил Шеремет выразил мнение, что коллективный Запад начал вести свою подковерную игру, все чаще говоря о необходимости переговоров и прекращения военного конфликта на Украине.

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