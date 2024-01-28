Сохраним природу Донского края: мальчевские школьницы разработали проекты по экологии

В минувшую пятницу, 26 января отмечался Всемирный день экологического образования. Его история восходит к июню 1972 года, когда Организация Объединенных Наций провела конференцию по сохранению и улучшению окружающей среды человека.
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