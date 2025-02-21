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С наступающим Днем защитника Отечества 2025

С наступающим Днем защитника Отечества 2025

Поздравляем от всего сердца, солнышки наши, будущие защитники, отважные капитаны и смелые космические герои! Вы – наше будущее! Частный детский сад ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I с огромной радостью поздравляет вас с Днем защитника Отечества.

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