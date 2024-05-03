Екатерина Юрлова-Перхт завершила карьеру и планирует стать тренером

Она отдала большому спорту 19 лет Чемпионка мира останется в спорте Самая титулованная представительница нашего города в таком популярном виде спорта, как биатлон, чемпионка мира, семикратная чемпионка России, победительница этапов Кубка мира получила напутствия от главы Комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря.