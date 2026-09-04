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Ритуальные пробки и аварии: в Киеве обязали общественный транспорт останавливаться на 60 секунд на минуту молчания

Ритуальные пробки и аварии: в Киеве обязали общественный транспорт останавливаться на 60 секунд на минуту молчания

В Киеве создадут ритуальные пробки и обяжут водителей стоять. После призывов не скапливаться из-за постоянных угроз атаки в столице Украины теперь будут ежедневно в 9:00 на 60 секунд останавливать весь общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания.

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