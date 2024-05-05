РИА: РФ согласовывает с властями Ливии открытие генконсульства в Бенгази

Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак, чьи слова приводит РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии