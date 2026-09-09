Полмиллиарда на мангалы и велодорожки: что построят на левом берегу Читинки

Власти Читы объявили закупку на выполнение второго этапа благоустройства набережной Читинки. Речь идёт об участке на левом берегу от железнодорожного моста Транссиба до улицы Генерала Белика.
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