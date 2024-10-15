Мотоциклист сбил прохожего на тротуаре в Новосибирске

Инцидент, связанный с использованием электросамокатов, произошел в Центральном районе Новосибирска. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, 17-летняя девушка на электросамокате столкнулась с 25-летней женщиной на тротуаре у дома № 30 по улице Орджоникидзе.