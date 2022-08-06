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Ткачев о том, поедет ли он еще раз в НХЛ: «Обещали много, но ничего не выполнили. Должна куча факторов совпасть, чтобы все получилось»

Владимир Ткачев ответил на вопрос, поедет ли он еще раз в НХЛ. Ранее форвард выступал за «Лос-Анджелес».

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