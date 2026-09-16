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Аргументы и Факты

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Вырвал из окна и растерзал: медведь убил женщину у дома под Красноярском

Вырвал из окна и растерзал: медведь убил женщину у дома под Красноярском

В ночь на 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа Красноярского края медведь напал на 66-летнюю женщину.

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