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5 способов как сделать уличную печь-духовку

5 способов как сделать уличную печь-духовку

Иногда хочется жареную курочку отведать. Иногда — пиццу. А бывает и так, что хочется и курочку, и пиццу, и еще запеченных овощей в придачу.

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