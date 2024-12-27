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Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по доставке готовой еды

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по доставке готовой еды

Роспотребнадзор разработал и опубликовал методические рекомендации по доставке готовой еды. Документ предназначен для "предприятий, осуществляющих доставку пищевых продуктов – это магазины, объекты общественного питания, склады и производители пищевой продукции", в пятницу, 27 декабря, РИА Новости.

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