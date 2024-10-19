Как выглядят самые безумные и в то же время великолепные архитектурные творения

Во всём мире в последнее время растёт интерес к экологичному и практичному жилью. Вместе с этим довольно часто бывает такое, что архитекторы, кажется, настолько стараются произвести впечатление, что теряют всяческую связь с реальностью.
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