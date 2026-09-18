Ортопед рассказал, как долго можно носить резиновые сапоги

В дождливые осенние дни резиновые сапоги помогают сохранить ноги сухими и уверенно чувствовать себя среди глубоких луж и слякоти.
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