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Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Интересная жизнь с Vera Star На днях в сети появилась информация, что сбежавшие в 2022 году юморист Максим Галкин* и его пожилая жена Алла Пугачева недавно предприняли попытку через своих помощников вывезти из России антиквариат и прочие ценности на общую сумму 20 млн долларов.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
Антиквариат продается на аукционах, уточнить на каком аукционе, этой сладкой парочкой, был приобретен антиквариат.
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8 час.
Алекс Сэм
Да они уже тайком всё это дело увезли, а повесили копии Чтобы выглядеть пострадавшей стороной
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5 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Точно 👌👍
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3 час.

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