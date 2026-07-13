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Андреа Стелла о титуле 2025 года: «В «Ф-1» существует своего рода проклятие – мы всегда смотрим только вперед, в будущее»

Руководитель « Макларена » Андреа Стелла признал, что команда уже оставила в прошлом успех 2025 года, а также отметил, что в коллективе надеются на повторение результата в ближайшем будущем.

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