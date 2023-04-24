Арбитр Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии

Арбитр Антонио Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии летом. 46-летний испанец хотел бы и дальше судить в Ла Лиге, при этом, согласно регламенту, для рефери существует возрастной ценз в 45 лет.