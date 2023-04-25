Логос и рифмы: выставка конструктивизма показала связь слова с искусством

Лозунги демонстраций, речи вождей, выступления поэтов, шрифтовые композиции на обложках книг и даже титры немых фильмов — всё это можно трактовать как часть арт-процесса и в то же время как коллективную попытку выработать новый социальный язык.
Лозунги демонстраций, речи вождей, выступления поэтов, шрифтовые композиции на обложках книг и даже титры немых фильмов — всё это можно трактовать как часть арт-процесса и в то же время как коллективную попытку выработать новый социальный язык.
Свежие комментарии