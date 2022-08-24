БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ВЗРЫВА: ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА ДАРЬИ ДУГИНОЙ

ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ВЗРЫВА: ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА ДАРЬИ ДУГИНОЙ

ФОТО: ZWIEBACKESSER/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Подлый теракт, унёсший жизнь молодой, умной, любящей Родину русской женщины-бойца всколыхнул все патриотические силы России, независимо от взглядов на философию и идеологию её знаменитого отца.

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