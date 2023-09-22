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«Оттава» подписала защитника Джибриля Туре (201 см, 98 кг). У него 91 минута штрафа в 57 матчах в OHL

Игрок (201 см, 98 кг) не был задрафтован клубами НХЛ. Контракт новичка рассчитан на 3 сезона.  В прошлом сезоне Туре дебютировал в юниорской лиге Онтарио.

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