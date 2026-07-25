Ученые назвали точную дату гибели всей растительности на Земле

Журнал Popular Mechanics рассказал о новом исследовании, опубликованном в издании JGR Atmospheres. Международная группа ученых с помощью компьютерного моделирования установила, сколько еще просуществует растительная биосфера.
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