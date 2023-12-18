Десятки групп закрыли в детских садах Новосибирска из-за ОРВИ

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в школах и детсадах Новосибирска не зафиксировано. В то же время, из-за ОРВИ в дошкольных образовательных учреждениях закрываются группы, а школьники находятся под наблюдением.
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