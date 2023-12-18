Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    А в других регионах кто будет разбираться? В Чувашская такая же ситуация. Безнадега.Новосибирец смог ...
  • А Кудасов
    А их что, лишали этих полномочий? По мне, так лучше бы дополнительно выделили денег для осуществления этих полномочий...Муниципалитеты на...
  • Zoia Goldshtab
    Регина!Вы правы а судейские законнники молчат!Одного из двух по...

Десятки групп закрыли в детских садах Новосибирска из-за ОРВИ

Десятки групп закрыли в детских садах Новосибирска из-за ОРВИ

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в школах и детсадах Новосибирска не зафиксировано. В то же время, из-за ОРВИ в дошкольных образовательных учреждениях закрываются группы, а школьники находятся под наблюдением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх