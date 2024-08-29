❗️ Гарантированно, никакая сухопутная операция Крыму не угрожает «Мы готовы в любом направлении. С точки зрения боевого блока, у нас сформирована группа офицеров от руководителей служб.
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❗️ Гарантированно, никакая сухопутная операция Крыму не угрожает «Мы готовы в любом направлении. С точки зрения боевого блока, у нас сформирована группа офицеров от руководителей служб.