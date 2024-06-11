Пьяный напал на полицейских в Западном Дегунине

Нападением на сотрудников полиции закончилась попытка стражей порядка привлечь к административной ответственности мужчину в состоянии опьянения в районе Западное Дегунино, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
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