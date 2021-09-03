Женские страстиПолитика«Мы мучаем друг друга, но расстаться не можем» Я в отношениях с молодым человеком уже семь лет. Первые два года помнятся мне легкими и яркими: полная гармония и понимание.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейНадо поставить обоим понять с какой целью они живут. Похоже, что встретились два феромонно влюблённых с дух. уровнем холопов и стали жить вместе. Но феромоны закончились и начались разлады. Необходимо обоим развиваться духовно, ставить цель достойную Бога, а не потребительскую, как то: купить, съездить отдохнуть и т.д.Комментировать
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