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Татар-информ

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Более 1,3 тысячи жалоб: в Татарстане зафиксирован сбой онлайн-сервисов

Более 1,3 тысячи жалоб: в Татарстане зафиксирован сбой онлайн-сервисов

В Татарстане зафиксирован масштабный сбой в работе онлайн-сервисов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на платформе DownDetector.

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