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Трюдо «переобулся» после чествования нациста в Парламенте Канады и извинился, но в Кремле осторожен

Трюдо «переобулся» после чествования нациста в Парламенте Канады и извинился, но в Кремле осторожен

Трюдо «переобулся» после чествования нациста в Парламенте Канады и извинился, но в Кремле осторожен Юлия СоколоваПремьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за инцидент, произошедший в парламенте страны, где был почтен украинский эсэсовец.

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