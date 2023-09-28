Трюдо «переобулся» после чествования нациста в Парламенте Канады и извинился, но в Кремле осторожен Юлия СоколоваПремьер-министр Канады Джастин Трюдо публично извинился за инцидент, произошедший в парламенте страны, где был почтен украинский эсэсовец.
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