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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» проиграла 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:5 от «Баффало»

« Флорида » уступила «Баффало» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Команда тренера  Пола Мориса потерпела 4-е поражение в 5 последних играх.

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