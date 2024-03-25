Хелена Побяржина: «Другие ноты» — главы из второго романа

Второй роман белорусской писательницы Хелены Побяржиной о молчании, смерти, предательстве и музыке. 104 главы, читать которые можно либо так, как предлагает автор, либо собрать из этого пасьянса линейную историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии