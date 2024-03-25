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Хелена Побяржина: «Другие ноты» — главы из второго романа

Хелена Побяржина: «Другие ноты» — главы из второго романа

Второй роман белорусской писательницы Хелены Побяржиной о молчании, смерти, предательстве и музыке. 104 главы, читать которые можно либо так, как предлагает автор, либо собрать из этого пасьянса линейную историю.

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