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Суд арестовал украинского солдата за убийство мирного жителя Курской области

Суд арестовал украинского солдата за убийство мирного жителя Курской области

Ленинский районный суд города Курска отправил под стражу солдата 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Парафило, который незаконно пересек границу и совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное Курской области.

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