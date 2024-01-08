Чай, который быстро избавляет от кашля и простуды. Бабушкин секрет

Зима полностью вступила в права, и сезон простуд, вирусов, гриппа официально открыт. Знаете ли вы, что есть чай, который снимает симптомы простуды и лечит кашель за очень короткое время? Секрет этого приготовления хранится свято нашими бабушками.
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