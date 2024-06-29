Американский политолог опроверг заявления Белого дома об «успехах ВСУ»

Реальность опровергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и представителей Белого дома об «успехах ВСУ», заявил американский политолог, профессор Джон Миршаймер 27 июня YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
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