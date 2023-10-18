Борьба с террором варварскими методами

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это не варварская методы борьбы с террористами, это называется геноцидом мирного населения, дя захвата новых земель арабов. Если по логике политиков это решается таким путем, то тогда Россия вправе уничтожать в Израиле всех за пособничество террористическому режиму Зе, финансирования, поставкой вооружения и предоставление наемников.