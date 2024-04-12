На Ямале приступают к благоустройству территорий

На Ямале приступают к реализации 16 проектов благоустройства. Это пространства, за которые проголосовали жители округа в прошлом году, и победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — парк «Молодежный» в Губкинском.
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