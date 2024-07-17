В Red Bull Racing подтвердили, что вели переговоры с бывшим главным мотористом Mercedes

В Red Bull Racing подтвердили, что вели переговоры с бывшим главным мотористом MercedesRed Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что многие команды Формулы 1 пытались подписать бывшего главного моториста Mercedes Энди Коуэлла до того, как он присоединился к Aston Martin.