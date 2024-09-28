СК не будет заводить новое дело по отравлению семьи в Красноярском крае

У следователей в Красноярском крае нет намерения начинать новое уголовное дело в рамках дела об отравлении семьи, в котором погибли четверо детей и пострадали два взрослых, сообщили РИА Новости в региональной структуре СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии