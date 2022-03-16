Даниил Серохвостов: «Сколько из лыж ехали здорово сегодня? Ноль. Ладно, одна лучшая была, я ее уже отдал»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями перед началом мегамасс-старта на чемпионате России в Уфе.

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