Польские депутаты из антибелорусского альянса 24 стран призывает не признавать выборы в Белоруссии

В Польше призвали не признавать результаты грядущих выборов в БелоруссииЗаседание парламентской группы" За свободную Беларусь " с участием Павла Латушки, заместителя председателя Объединенного переходного Кабинета белорусских демократических сил.
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