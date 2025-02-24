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Как обманули Алексея Горбунова – история заблуждений артиста, которые дорого ему стоили

Как обманули Алексея Горбунова – история заблуждений артиста, которые дорого ему стоили

Успехи России Известный артист Алексей Горбунов говорит теперь, что его обманули пропагандисты и политики из одной самой Удивительной страны по соседству с нами, и обещали золотые горы, говорили, что всё скоро закончится, что чуть ли не в правительство его возьмут… А теперь вот – разрушенная жизнь, зрители, которые слишком хорошо помнят то, что наговорил артист, гоняясь за обещанными химерами.

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Комментарии
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Андрей
продал Россию за посулы от бандеровцев. Дерьмо.
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