Успехи России Известный артист Алексей Горбунов говорит теперь, что его обманули пропагандисты и политики из одной самой Удивительной страны по соседству с нами, и обещали золотые горы, говорили, что всё скоро закончится, что чуть ли не в правительство его возьмут… А теперь вот – разрушенная жизнь, зрители, которые слишком хорошо помнят то, что наговорил артист, гоняясь за обещанными химерами.
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